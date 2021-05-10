Fenerbahçe'ye stoperin kralı geliyor! Luiz sarı lacivertlilerle temas halinde

Arsenal ile sezon sonunda kontratı bitecek olan 34 yaşındaki stoper David Luiz'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya göre Topçuların yıldız futbolcuya 1 yıllık yeni bir kontrat önermesinin değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE İLE TEMAS HALİNDE

Nicola'nın aktardıklarına göre David Luiz eski takımı Benfica ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu Güney Amerika'dan bazı takımlarla transfer için temas halinde.

DAVİZ LUİZ'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arsenal forması ile bu sezon 27'si ilk 11 olmak üzere 30 maça çıkan David Luiz, 2 gol attı. 2 kez sarı kart, 1 kez ise kırmızı kart gördü.