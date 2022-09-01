Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Trabzonspor Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Uruguaylı forvet oyuncusu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Trabzonspor Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni Play - Off turunda sona eren bordo mavili ekip, Andreas Cornelius'un Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer olması sonrası harekete geçti. Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen Artem Dovbyk için, 5,5 milyon Euro teklifte bulunan bordo mavili ekip, rotasını bir anda Fenerbahçe'nin transferi için uzun süre harcadığı Maxi Gomez'e kırdı.

Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Trabzonspor Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ, İŞİ BİTİRDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre bordo mavili ekip, Valencia ile anlaşarak yıldız golcüyü kadrosuna kattı. Trabzonspor'un bu transfer için 6 milyon Euro bonservis ödeyecek, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan yıldız futbolcunun bir sonraki satışından İspanyol ekibi yüzde 20 oranında pay alacak.

Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Trabzonspor Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

MAXİ GOMEZ'İN PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine bonservis değeri 12 milyon Euro olan 26 yaşındaki Maxi Gomez, kariyerinde çıktığı 236 maçta 82 gol attı, 34 asist yaptı.

Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Trabzonspor Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

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