Fenerbahçe'ye Uruguaylı stoper: Mauricio Lemos

Daha önce Beşiktaş ile de anılan Las Palmas'ın 24 yaşındaki savunmacısı Mauricio Lemos ile görüşen Fenerbahçe'nin transferi bitirdiği yazıldı.

La Provincia'da yer alan habere göre; sarı lacivertli kulüp, Uruguaylı stoper ile anlaşmaya vardı ve resmi açıklama ilerleyen saatlerde yapılacak.

Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Mauricio Lemos, takımına 1 gollük katkı sağladı.

Mauricio Lemos'un kulübü Las Palmas ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

BARCELONA'YI REDDETMİŞTİ

24 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında verdiği demeçte Barcelona'dan gelen transfer teklifini reddettiğini öne sürmüştü.

Mauricio Lemos'un o dönem yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendilerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve eğer işleri yolunda gitmezse Rusya'ya dönecektim. Zorlu bir yaz dönemiydi. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak transfer oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim. Şu an parayı değil, oyuncu olarak kendimi geliştirmeyi istiyorum"

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

1.85 boyundaki ve 1995 doğumlu Lemos, kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başlamış, ardından Rus ekibi Rubin Kazan'ın dikkatini çekmişti. Lemos'u Rubin Kazan 400 bin euro'ya satın aldıktan bir gün sonraysa Las Palmas'a kiralamıştı.

İspanyol ekibi, Lemos'tan çok memnun kalınca sezon başında oyuncuyu Rubin Kazan'dan satın almak istedi, ancak karşısına dev bir rakip çıktı: Barcelona. Herkes Lemos'un Barcelona'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakarken, Lemos kamuoyunu şaşırtan bir karar verdi ve Las Palmas'ı tercih etti. 2 milyon euro'ya Rubin'den Las Palmas'a geçti.