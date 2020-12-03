Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 3 - 1 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHayati İnanç, Yunus'un Dilinden programıyla evlere konuk oldu!YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımıFenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü?Emekli ve memur maaşları ocak ayında ne kadar zamlanacak?Bahçeşehir'de evli çift lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmiş!Son dakika haberi |Eski Bakan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'ye Valencia ve Sinan Gümüş'ten iyi haber

Fenerbahçe'ye Valencia ve Sinan Gümüş'ten iyi haber

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kovid-19 testleri negatif çıkan Enner Valencia ve Sinan Gümüş'te antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe'ye Valencia ve Sinan Gümüş'ten iyi haber

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde karantina süreleri dolan Valencia ve Sinan Gümüş de idmanda düz koşu yaptı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyonla devam eden antrenmanda sarı-lacivertliler, prese yönelik pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda, karantina süreçleri sona eren ve Kovid-19 testleri negatif çıkan Enner Valencia ile Sinan Gümüş, düz koşu gerçekleştirdi. İdman öncesi Sinan Gümüş, Teknik Direktör Erol Bulut ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Nazım Sangare ve Harun Tekin'in takımdan ayrı koştuğu idmanda Samatta salonda çalıştı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Diego Perotti ve Mauricio Lemos ise idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT