Fenerbahçe'ye yeni golcü adayı| M'baye Niang listenin ilk sırasında!

Geçtiğimiz sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin hedefinde golcü transferini bitirmek var. Rotasyon oyuncusu olarak Serdar Dursun'u transfer eden sarı lacivertli ekibin, as santrafor ismi için ince eleyip sık dokuduğu ifade ediliyor. Trabzonspor'daki etkili performansıyla akıllara kazınan Alexander Sörloth'u transfer etmek isteyen Fenerbahçe, bu transferin olmama ihtimalini göz önünde bulundurarak Rennes'in golcüsü M'baye Niang ile görüşmeye başladı.

SON KARAR OYUNCUNUN

Fenerbahçe'nin yanı sıra oyuncuya başka taliplerin de olduğu ifade edildi. İskoçya ligi ekiplerinden Celtic de golcü oyuncu için temaslarını sürdürüyor. Renne, M'Baye Niang için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun iki takım arasında bir karar vereceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin daha iyi bir maaş teklifinde bulunduğu ve bu transferde bir adım önde olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ

İtalya devi Milan'da da oynayan Niang, istenilen performansı sergileyemeyince 2018'e kadar kiralık olarak birçok takımda forma giydi. 2018'de 12 milyon Euro'ya Torino'ya transfer olan Niang, ardından Rennes'e kiralandı ve Fransız ekibi sene sonunda zorunlu olarak oyuncuyu satın aldı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Al Ahli'ye giden oyuncu, burada 5 maça çıktı ancak gol atamadı. Senegalli oyuncu ile geçtiğimiz günlerde Beşiktaş da ilgilenmiş ancak görüşmeler sonunda taraflar anlaşma sağlayamamıştı.