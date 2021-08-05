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  4. Fenerbahçe'ye yeni sol bek! Sarı lacivertliler Kolasinac'la anlaşmaya yakın

Fenerbahçe'ye yeni sol bek! Sarı lacivertliler Kolasinac'la anlaşmaya yakın

Son olarak Caner Erkin'i de kadro dışı bıraktıktan sonra sol bekte sadece Filip Novak'ın kaldığı Fenerbahçe, yeni sezon başlamadan o bölgeye bir takviye yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı lacivertlilerin uzun süredir istediği, Arsenal'ın sol beki Kolasinac ile anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye yeni sol bek! Sarı lacivertliler Kolasinac'la anlaşmaya yakın

Fenerbahçe'de yeni sezon başlamadan önce eksikler giderilmeye çalışılıyor. Sarı lacivertlilerin sol bek için anlaşmaya çalıştığı Kolasinac'la ise anlaşma aşamasında olduğu ifade edildi. Sarı lacivertli kulüp Mesut Özil'i de devreye sokarak bu transferi bir an önce bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'ye yeni sol bek! Sarı lacivertliler Kolasinac'la anlaşmaya yakın

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübe bonservis ücreti ödemeyecek olan Fenerbahçe, futbolcunun yıllık maaşının bir kısmını da İngiliz kulübüne ödetmeyi planlıyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelecek olmasında Mesut Özil'in önemli etkisinin olacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye yeni sol bek! Sarı lacivertliler Kolasinac'la anlaşmaya yakın

SADECE İKİ TAKIMDA OYNADI

Bosna Hersekli futbolcu kariyerine KarlsruheSC alt yapısında başladı. 2011'de Schalke 04 altyapısına geçen Sead Kolasinac 2012'de A takıma yükselmeyi başardı. Sol bek mevkiinde görev alan Sead Kolasinac 2017'de Arsenal ile sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerinde yalnızca Schalke 04 ve Arsenal formaları giyen Sead Kolasinac, Bosna Hersek Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden biri olarak görülüyor.

Arsenal ile toplamda 113 maça çıkan Sead Kolasinac 5 gol atıp 15 asist yaptı.

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