Fenerbahçe'yi neden reddettiğini açıkladı!

Hırvat basınına konuşan Nenad Bjelica, Fenerbahçe ile teknik direktörlük için görüştüğü dönemde neden olumlu sonuçlanmadığını açıkladı. Bjelica, yapılan tekliflerin kendisini memnun etmediğini belirterek geri çevirdiğini söyledi.

Fenerbahçe ile olan görüşmelere dair, "Bir şeyler yanlış gitti ve yarıda kaldı" diyen Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifinin finansal olarak daha iyi olduğunu belirtti. Ancak, aliesini düşünmesini gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe’nin teklifi, Dinamo’dan kazandığımdan finansal olarak daha iyiydi. Ancak ailemi de düşünmem ve kabul etmemem gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Hırvat teknik adama 1+3 yıllık sözleşme önermiş, uzun süren görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör konusuna değinen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz de arzu ederdik kalan 8 haftada yeni bir hoca getirelim. Türkiye’yi tanısın diye. Bir hocaya odaklandık ve anlaştık. Sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız." demişti.