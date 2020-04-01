Fenerhahçeli futbolculardan koronavirüs mesajı

Tüm dünyayı ablukası altına alan yeni tip koronavirüs salgını, Türk spor kamuoyunu derinden etkilemeye devam ediyor. Bir çok takımın futbolcuları maaşlarından fedakarlık edip, gerekli yerlere bağış kampanyası düzenliyor.

Fenerbahçe ise bu duruma sessiz kalmadı ve salgına farkındalık amacıyla bir #EvdeKal mesajı yayınlandı. Görüntüler Sarı-Lacivert'li ekibin sosyal medya platformu, Twitter üzerinden paylaşıldı ve kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte o görüntüler: