Fenerium çöktü mü? Fenerium neden açılmıyor?

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarını duyurusunu sabah saatlerinde internet sitesinden yaptı. Vedat Muriqi'nin ön planda olduğu katalog çekimlerine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Formaların satışa sunulmasının ardından Fenerium internet sitesi yoğun tıklanmadan dolayı çöktü. Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalar satışa çıktı.

FENERİUM SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN AÇILMIYOR?

Forma satışlarının başlamasının ardından yoğun ilgi, Fenerium resmi sitesini çökertti. İnternet sitesinin çökmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fenerium, çökmenin nedenini açıkladı. Aksaklığın giderilmesi için çalışmaların başladığını belirten Fenerium, "Takımımızın 2020-2021 Sezonu formalarının satışa sunulduğu dakikalarda yaşanan yoğunluk dolayısıyla internet sitemizde teknik sorun meydana gelmiştir. Aksaklığın giderilmesi adına çalıştığımızı paylaşıyor, taraftarımıza yoğun ilgi ve anlayışları için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Kulüpten yapılan açıklamada "Adidas tarafından hazırlanan #SevgiLimitTanımaz sloganı ile tanıtılan ve taraftarlarımızın gönlünü fetheden Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalarımız, bugün itibariyle Fenerium mağazalarında ve fenerium.com üzerinden taraftarlarımızla buluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Vedat Muriqi'nin katalog çekimlerine katıldığı formaların duyurusunun ardından taraftar büyük ilgi gösterdi.Yeni sezon Fenerbahçe formaları 289 TL'den atışa sunuldu.