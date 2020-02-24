Fenerlilerden protesto gelince, Ali Koç tribünden atladı!

Fenerbahçe büyük darbe alınca taraftarlar istifa dedi, Ali Koç bunu duyunca tribünden atladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybederken maç sonunda Ali Koç'a tepki geldi.

Bir grup Fenerbahçe taraftarı, 90 dakikanın ardından "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye bağırdı. Bunun üzerinde başkanın sinirlendiği görüldü. Başkan Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden aşağı atladı. Başkan koridora yönelirken o sırada kısa süreli gerginlik yaşandı

Ersun Yanal ve Koç'a tepki

Maçın ardından Ülker Stadı'nın etrafından uzun süre ayrılmayan taraftarlar, yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Zaman zaman istifaya davet ettikleri kulüp başkanı Ali Koç için de taraftarlar "Ali Koç gelecek, bize hesap verecek" şeklinde tezahüratta bulundu. Taraftarlar, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yaptı.