Feng Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feng Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Feng Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Feng Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Feng Han 5 Aralık 1983 tarihinde Shijiazhuang, Hebei şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 韩锋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Feng Han Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Feng Han, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Feng Han'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Feng Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Feng Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Feng Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Feng Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2013 yılında HN Jianye

26 Şubat 2016 yılında Henan SSLM Res.

15 Temmuz 2016 yılında GZ R&F

17 Ocak 2020 yılında SJZ Ever Bright

Feng Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Feng Han şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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