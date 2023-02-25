Feng Wei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feng Wei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Feng Wei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Feng Wei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Feng Wei 6 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 韦丰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Feng Wei Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına - tarihinde katılmıştır. Feng Wei'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Feng Wei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Feng Wei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Feng Wei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Feng Wei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Feng Wei şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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