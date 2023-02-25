Fengrui Ye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fengrui Ye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fengrui Ye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fengrui Ye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fengrui Ye 15 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 叶丰瑞 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fengrui Ye Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fengrui Ye'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fengrui Ye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fengrui Ye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fengrui Ye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fengrui Ye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında QD Hainiu

Fengrui Ye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fengrui Ye şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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