Fengyu Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fengyu Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fengyu Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fengyu Zhang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fengyu Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fengyu Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fengyu Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fengyu Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fengyu Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fengyu Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fengyu Zhang 4 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张丰羽 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fengyu Zhang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Fengyu Zhang'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fengyu Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fengyu Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Fengyu Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fengyu Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Nanjing Baotai

31 Aralık 2008 yılında SD Taishan U19

1 Ocak 2010 yılında QD Jonoon

1 Ocak 2012 yılında HB Zhongji

31 Aralık 2012 yılında QD Jonoon

1 Ocak 2013 yılında SD Tengding

31 Aralık 2013 yılında QD Jonoon

1 Temmuz 2014 yılında SD Tengding

1 Şubat 2015 yılında ZB Cuju

13 Temmuz 2018 yılında ZB Cuju Res.

1 Ocak 2019 yılında ZB Cuju

10 Nisan 2021 yılında QD Hainiu

Fengyu Zhang kimdir

Fengyu Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fengyu Zhang şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Fengyu Zhang nereli

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