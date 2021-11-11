Fenoloji ne demek, TDK'ya göre Fenoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fenoloji ne demek? Fenoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fenoloji kelimesi. Peki fenoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fenoloji nedir, fenoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FENOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fenoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fenoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fenoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirti bilimi

