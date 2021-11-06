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Fenolojik ne demek, TDK'ya göre Fenolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fenolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fenolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fenolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fenolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fenolojik ne demek, TDK'ya göre Fenolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fenolojik ne demek? Fenolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fenolojik kelimesi. Peki fenolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fenolojik nedir, fenolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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FENOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fenolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fenolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fenolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirti bilimsel

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