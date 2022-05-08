Fenomen CZN Burak hastanede

CZN Burak aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından hastanede çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımının altına "Minik bir kontrol sadece. Sevgi en güzel bağdır." notunu düştü.

Paylaşım sonrası fotoğrafa yüzlerce beğeni gelirken, hayranları ve ünlü isimlerden de 'geçmiş olsun' ve 'acil şifalar' mesajları geldi.

Ünlü şef, 17 Aralık'ta vizyona giren 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' (Spider Man: No Way Home) filmin City's Nişantaşı'nda yapılan özel gösterimine katılmış, basın mensuplarına fazla kilolarından tamanen kurtulduğunu söylemişti.