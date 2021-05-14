Fenomen dizi Mucize Doktor'dan üzen haber: 64.bölümde final yapacak

Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Mucize Doktor dizisinden izleyenlerini üzen bir haber geldi. Dizi, 64.bölümüyle birlikte final yaparak ekranlara veda edecek. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda dizinin 27 Mayıs Perşembe günü final yapacağı duyuruldu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…"