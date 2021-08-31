Fenomen dizi Yasak Elma'nın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu! Hasret bitiyor!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma dizisinin yayına gireceği tarih sonunda belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz gün 5. sezon çekimlerine başlanan dizi Yasak Elma bir değişiklik olmazsa 13 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak...

Fenomen dizide Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali ile Şafakdemir'in canlandırdığı Zehra’nın patlamada öldüğü diziden Gülenay Kalkan'ın canlandırdığı Feride şehri terk ediyor. Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya ise senaryo gereği yurt dışına taşınarak diziden ayrılıyor.

Diziye yeni sezonda Murat Aygen Doğan karakteriyle, Biran Damla Yılmaz - Kumru ve Yasmin Erbil ise Canan karakteriyle katılıyor.

Yeni sezonun ikinci bölümünde Gülnaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Gizem Denizci de Adana’dan gelen Ömer’in babasının hemşiresine hayat vereceği öğrenildi.

Yasak Elma’da Doğan’ın sevgilisi Arzu’ya ve Ömer’in babasına kimin hayat vereceği henüz belli değil.

YASAK ELMA KONUSU

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.