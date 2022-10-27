Fenomen Duygu Özaslan halloween partisine katıldı! Kıyafeti ve makyajıyla dikkatleri üzerine çekti: "Aklıma istemsizce Rockcı Serpil geldi"

Giydiği siyah kostüm ve gotik tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü fenomenin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Siyah peruk ve siyah tonlarında yaptığı makyajı ile bambaşka biri olan Özaslan'a kullanıcılar "Özür dilerim ama aklıma istemsizce rockcı serpil geldi neden geldi bilmiyorum "

"Kolaya kaçılmış"

"Nolur siyah saça geri dön" şeklinde yorumlar yaptı.