Fenomen Duygu Özaslan halloween partisine katıldı! Kıyafeti ve makyajıyla dikkatleri üzerine çekti: "Aklıma istemsizce Rockcı Serpil geldi"
İnstagram fenomeni Duygu Özaslan'ın halloween partisinde giydiği kostüm ve yaptığı makyaj sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Fenomen Duygu Özaslan halloween partisine katıldı! Kıyafeti ve makyajıyla dikkatleri üzerine çekti: "Aklıma istemsizce Rockcı Serpil geldi"
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