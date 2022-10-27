Fenomen Duygu Özaslan halloween partisine katıldı! Kıyafeti ve makyajıyla dikkatleri üzerine çekti: "Aklıma istemsizce Rockcı Serpil geldi"

İnstagram fenomeni Duygu Özaslan'ın halloween partisinde giydiği kostüm ve yaptığı makyaj sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Fenomen Duygu Özaslan halloween partisine katıldı! Kıyafeti ve makyajıyla dikkatleri üzerine çekti: "Aklıma istemsizce Rockcı Serpil geldi" 1

İnstagramda 2 milyonu geçen takipçisi ile geni kitleye hitap eden Duygu Özaslan, paylaşımlarına gün geçtikçe yenisini ekleyerek devam ediyor.

Fenomen Duygu Özaslan halloween partisine katıldı! Kıyafeti ve makyajıyla dikkatleri üzerine çekti: "Aklıma istemsizce Rockcı Serpil geldi" 2

Makyaj ve yaşam tarzına ait değişik gönderileri takipçileri ile paylaşan Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile olan evliliğiyle de oldukça konuşulan ünlüler arasında.

Yaşantısına dair önemli anları takipçileriyle sık sık paylaşan ünlü fenomen dün katıldığı halloween partisinden de görüntüler paylaştı.

Fenomen Duygu Özaslan halloween partisine katıldı! Kıyafeti ve makyajıyla dikkatleri üzerine çekti: "Aklıma istemsizce Rockcı Serpil geldi" 3

Giydiği siyah kostüm ve gotik tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü fenomenin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Siyah peruk ve siyah tonlarında yaptığı makyajı ile bambaşka biri olan Özaslan'a kullanıcılar "Özür dilerim ama aklıma istemsizce rockcı serpil geldi neden geldi bilmiyorum "

"Kolaya kaçılmış"

"Nolur siyah saça geri dön" şeklinde yorumlar yaptı.

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