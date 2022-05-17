Fenomen Elif Uluğ'un Taksim sokak röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu! "Kimseye soru soramadık çünkü Türk yok!" Sosyal medya fenomeni Elif Uluğ, sokak röportajı için Taksim meydana indi. İnsanlarla iletişim kurmaya çalışan Uluğ, mikrofonu uzattığı her bireyin yabancı uyruklu olduğunu görünce "Kimseye soru soramadık çünkü Türk yok" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

1 9 Sosyal medya mecralarında tanınan fenomen Elif Uluğ, geniş kitlelere hitap etme konusunda oldukça başarılı bir yol kat ediyor.