Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran paylaşım! Yoksa boşanıyor mu? "Yoruldum artık zihnen de bedenen de"

Gelin adayı Hanife Gürdal'ın yazdığı uzun yazılı sitem dolu paylaşımı görenler neden böyle bir şey yaptığına anlam veremedi.

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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran paylaşım! Yoksa boşanıyor mu? "Yoruldum artık zihnen de bedenen de" 1

Evlilik programları ile adını duyarak üne kavuşan gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Program sonrası radikal bir karar alarak başörtüsünü çıkaran gelin adayı takipçilerini bir hayli şaşkına uğratmıştı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran paylaşım! Yoksa boşanıyor mu? "Yoruldum artık zihnen de bedenen de" 2

Geçtiğimiz senelerde Kemal Ayvaz ile evlenerek yeni bir hayata başlayan Gürdal, eşiyle ve ev hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlar yapıyor.

Yaptığı bazı paylaşımlarla zaman zaman kafaları karıştıran gelin adayından yine ilginç bir paylaşım geldi.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran paylaşım! Yoksa boşanıyor mu? "Yoruldum artık zihnen de bedenen de" 3

Hanife Gürdal "Benim yerime tüm işlerimi halledecek, beni de düşünecek, benim yerime de üzülecek, beni kendinden bir parça olarak görecek, dinlendirecek, beni çok sevecek hayatımı kolaylaştıracak birine ihtiyacım var. Yoruldum artık zihnen de bedenen de çok yoruldum." şeklinde bir hikaye paylaştı.

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