Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran paylaşım! Yoksa boşanıyor mu? "Yoruldum artık zihnen de bedenen de"
Gelin adayı Hanife Gürdal'ın yazdığı uzun yazılı sitem dolu paylaşımı görenler neden böyle bir şey yaptığına anlam veremedi.
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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran paylaşım! Yoksa boşanıyor mu? "Yoruldum artık zihnen de bedenen de"
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