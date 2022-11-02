Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran paylaşım! Yoksa boşanıyor mu? "Yoruldum artık zihnen de bedenen de"

Hanife Gürdal "Benim yerime tüm işlerimi halledecek, beni de düşünecek, benim yerime de üzülecek, beni kendinden bir parça olarak görecek, dinlendirecek, beni çok sevecek hayatımı kolaylaştıracak birine ihtiyacım var. Yoruldum artık zihnen de bedenen de çok yoruldum." şeklinde bir hikaye paylaştı.