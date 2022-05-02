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  3. Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın etek şovu takipçilerini kızdırdı! "Kız somon balığı gibi olmuşsun çirkin"

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın etek şovu takipçilerini kızdırdı! "Kız somon balığı gibi olmuşsun çirkin"

Ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü fenomenin takipçilerinden sert eleştiri geldi.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın etek şovu takipçilerini kızdırdı! "Kız somon balığı gibi olmuşsun çirkin" 117

Ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, adından söz ettirmeye devam ediyor.