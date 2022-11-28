Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın paylaşımları kafa karıştırdı! Yoksa aldatıldı mı? "Yaptığı tek bir yanlış yüzünden..."

Katıldığı bir evlilik programıyla üne kavuşan ve ardından sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal, paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

İlk olarak tesettürünü çıkardığı için gündem olan Gürdal, özel hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla da zaman zaman eleştiriliyor.

Özel hayatını sosyal medyaya yansıtan ve sık sık eşiyle de mutlu paylaşımlar yapan fenomen, yüz binlerce kişi tarafından takip ediliyor.