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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın paylaşımları kafa karıştırdı! Yoksa aldatıldı mı? "Yaptığı tek bir yanlış yüzünden..."
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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