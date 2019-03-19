SOSYAL medyada yoldan geçenlere saldırdığı görüntüleriyle fenomen olan kedi, market çalışanları tarafından sahiplenildi. Marketin önüne kedi evi koyan çalışanlar kediye "bıcırık" adını verdi.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesinde bir marketin önünde bekleyen kedi yaptığı haylazlıkların güvenlik kamerasına yansımasıyla bir anda fenomen oldu. Yoldan geçenlere, markete girmeye çalışanlara ve köpeklerin üzerine atlayıp korkutan kedinin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Fenomen kedi market çalışanları tarafından sahiplenildi. Marketin önüne bir kedi evi koyan market çalışanları kediyi Veteriner Hekime götürüp kontrollerini yaptırdı. Kediye kimlik çıkaran market çalışanları adını "bıcırık" koydu. Fenomen kedi çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

VETERİNER HEKİM: HIRÇIN DEĞİL, GEBE OLDUĞU İÇİN SAVUNMA İÇ GÜDÜSÜYLE SALDIRIYOR

Kedinin kontrollerini yapan Veteriner Hekim Seçkin Çetin "Sosyal medyada fenomen olan kedi bıcırık elimizde ve bugün oradaki kişilerden biri sahiplendi ve bize getirdi. Biz de genel muayenelerini yaptık. Kendisi videolarda çıktığı kadar pek hırçın değil gördüğünüz gibi, biraz meraklı. Yaptığımız muamelelerde gebe olduğunu gördük, o yüzden de hormonların etkisiyle biraz da savunma iç güdüsüyle gelen gidene saldırıyor. Tabi gördüğümüz kadarıyla hep erkeklere saldırmış bu da işin komik yanı ama orada gözüktüğü kadar hırçın değil, sadece biraz hareketli"

"SALDIRGAN AMA CANA YAKIN BİR KEDİ"

Çevrede oturan bir vatandaş "Ben "Çaki" koydum adını, saldırgan ama sevimli cana yakın bir kedi İnşallah iyi bir ailesi olur. Bir kapımın önünde saldırdı bana, havada yakaladık birbirimizi. Baya yüzünü tırmaladı sonra veterinere götürdüm köpeğimi" dedi.

(FOTOĞRAF)

DHA