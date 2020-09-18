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Fenomen Meriç İzgi tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollarla maymun beslediği gerekçesiyle tutuklandı. Fenomenin beslediği 3. maymuna da güvenlik güçleri tarafından el konduğu öğrenildi.

Fenomen Meriç İzgi tutuklandı!

Kaçak şekilde maymun beslediği belirlenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzgi'nin Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan makak maymunu beslediğini ve maymunla videolar çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi.

Fenomen Meriç İzgi gözaltına alındı

Polis ekipleri, daha önce de iki kez gözaltına alınan ve maymunlarına el konulan İzgi'nin, Sarıyer'deki evine operasyon düzenledi.

Baskında Meriç İzgi ve Elif Türkan E. gözaltına alınırken makak cinsi maymuna da el konuldu.

Şüpheli Meriç İzgi, emniyetteki işlemlerinin ardından gün içinde adliyeye sevk edildi.. Elif Türkan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

El konulan maymun da Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Fenomen Meriç İzgi gözaltına alındı

Berna Akkaya
Editör


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