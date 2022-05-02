Fenomen Mika Raun kazandığı parayı paylaştı! Yüzsüzlüğün de bu kadarı dedirtti! "Komodinde bulduysan büyük sıkıntı"

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! O soru karşısında sinirlerine hakim olamadı! "Evleneceğim kızı bırakıp, ablasıyla evlensem olur mu?"