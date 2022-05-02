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  3. Fenomen Mika Raun kazandığı parayı paylaştı! Yüzsüzlüğün de bu kadarı dedirtti! "Komodinde bulduysan büyük sıkıntı"

Fenomen Mika Raun kazandığı parayı paylaştı! Yüzsüzlüğün de bu kadarı dedirtti! "Komodinde bulduysan büyük sıkıntı"

Ünlü fenomen Mika Can Raun, sosyal medya hesabından kazandığı parayı paylaştı. Ünlü fenomen eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fenomen Mika Raun kazandığı parayı paylaştı! Yüzsüzlüğün de bu kadarı dedirtti! "Komodinde bulduysan büyük sıkıntı" 117

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.