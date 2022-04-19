  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Fenomen Mika Raun'dan takipçilerine sert sözler! “Gelin yüzüme tükürün”

Fenomen Mika Raun'dan takipçilerine sert sözler! “Gelin yüzüme tükürün”

Ünlü fenomen Mika Raun, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü fenomen takipçilerine sert sözler kullandı.

Fenomen Mika Raun'dan takipçilerine sert sözler! “Gelin yüzüme tükürün” 118

Ünlü fenomen Mika Raun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla olay yaratmaya devam ediyor. 