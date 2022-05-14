Fenomen Murat Övüç bornozlu haliyle baştan çıkarttı! "Kestir artık bence aşmışın sen olayı kadınlık yakışır sana" Fenomen Murat Övüç, sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Övüç'ün bornozlu hali sosyal medyaya damga vurdu.

1 9 Fenomen Murat Övüç, sosyal medyayı yerinden oynatmaya devam ediyor.