Fenomen Murat Övüç evleniyor! Evlilik teklifinde gelen pırlanta yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf Aşk-ı Memnu'yu da geçti! “Eltimin bir çocuğu kocamdanmış, kocam bizim sırrımız deyip…”

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