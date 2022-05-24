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  3. Fenomen Murat Övüç evleniyor! Evlilik teklifinde gelen pırlanta yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı!

Fenomen Murat Övüç evleniyor! Evlilik teklifinde gelen pırlanta yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı!

Fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Övüç'ün paylaştığı videoda yer alan yüzüğü görenler hayrete düştü.

Fenomen Murat Övüç evleniyor! Evlilik teklifinde gelen pırlanta yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı! 119

Fenomen Murat Övüç, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.