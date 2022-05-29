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  3. Fenomen Murat Övüç göz kanatan kıyafetiyle Bursa'yı salladı! "Pembe panter gibi olmuşsun!"

Fenomen Murat Övüç göz kanatan kıyafetiyle Bursa'yı salladı! "Pembe panter gibi olmuşsun!"

Fenomen Murat Övüç, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının kıyafeti, Instagram'a damga vurdu.

Fenomen Murat Övüç göz kanatan kıyafetiyle Bursa'yı salladı! "Pembe panter gibi olmuşsun!" 117

Fenomen Murat Övüç, adından söz ettirmeye devam ediyor.