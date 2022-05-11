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  3. Fenomen Murat Övüç rakı sofrasına meze oldu! Zil zurna sarhoş olup erkeklerle yakınlaştı!

Fenomen Murat Övüç rakı sofrasına meze oldu! Zil zurna sarhoş olup erkeklerle yakınlaştı!

Fenomen Murat Övüç , sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fenomenin paylaştığı videolar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fenomen Murat Övüç rakı sofrasına meze oldu! Zil zurna sarhoş olup erkeklerle yakınlaştı! 117

Fenomen Murat Övüç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.