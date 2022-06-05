Fenomen Murat Övüç, Seda Sayan ve Çağlar Ökten ile ortalığı salladı! Ünlü çiftin aşklarına özendi! "Böyle bir aşk yok" Fenomen Murat Övüç, Seda Sayan ve Çağlar Ökten ile bir araya geldi. Övüç'ün paylaştığı videolar sosyal medyayı salladı.

1 7 Fenomen Murat Övüç, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.