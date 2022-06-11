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  3. Fenomen Murat Övüç'ten dekolte şov! Açılmadık yer bırakmadı! O haliyle utanmadan gezdi!

Fenomen Murat Övüç'ten dekolte şov! Açılmadık yer bırakmadı! O haliyle utanmadan gezdi!

Murat Övüç, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Fenomenin cesur kıyafeti dikkat çekti.

Fenomen Murat Övüç'ten dekolte şov! Açılmadık yer bırakmadı! O haliyle utanmadan gezdi! 117

Fenomen Murat Övüç, adından söz ettirmeye devam ediyor.