Fenomen Murat Övüç'ten dekolte şov! Açılmadık yer bırakmadı! O haliyle utanmadan gezdi!

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf insanlıktan soğuttu! "Kayınvalidem karım işteyken geldiğinde bilerek kısa ve açık giyiniyor, benim de aklım gidince..."