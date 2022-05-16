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  3. Fenomen Murat Övüç'ün transparan sahne kıyafetine eleştiri yağdı! "Adnan Oktar da senin gibi çalıp oynardı ama..."

Fenomen Murat Övüç'ün transparan sahne kıyafetine eleştiri yağdı! "Adnan Oktar da senin gibi çalıp oynardı ama..."

Fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Fenomen Övüç'ün sahne kıyafetleri eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fenomen Murat Övüç'ün transparan sahne kıyafetine eleştiri yağdı! "Adnan Oktar da senin gibi çalıp oynardı ama..." 1110

Fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı.