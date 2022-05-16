Kısmetse Olur ile tanınan Cansel Çördük'ten 'Yok artık' dedirten paylaşım! Dekolteyi öyle bir abarttı ki takipçileri gözlerine inanamadı!

18-24 Mayıs ŞOK Aktüel ürünler kataloğu | İndirimli ürünlerde neler var? | İşte ürün kataloğu

Fenomen Murat Övüç'ün transparan sahne kıyafetine eleştiri yağdı! "Adnan Oktar da senin gibi çalıp oynardı ama..."

Areda Survey'in son seçim anketine AK Parti damgası! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na fark attı! İşte partilerin aldıkları oy oranları...

Ünlü sanatçı Okan Bayülgen gençlere ateş püskürdü! "Türkiye'de özgürlükten bahsedip Londra'da itaat ederler"

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç ve Gupse Özay boşanıyor mu? 'Evlilikte kriz' iddialarının ardından her şeyi açıkladı!