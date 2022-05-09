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  3. Fenomen Murat Övüç'ün yatak pozu sosyal medyayı salladı! Göğüsleri gözükecek diye ödü koptu!

Fenomen Murat Övüç'ün yatak pozu sosyal medyayı salladı! Göğüsleri gözükecek diye ödü koptu!

Fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Övüç'ün yatak pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fenomen Murat Övüç'ün yatak pozu sosyal medyayı salladı! Göğüsleri gözükecek diye ödü koptu! 117

Fenomen Murat Övüç, davranışlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.