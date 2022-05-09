Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozu yürek hoplattı! Takipçilerinden linç yedi! "Peki hiç göğsün olmaması" Fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Çetinkaya'nın dekolteli pozları alay konusu oldu.

1 8 Fenomen Sibil Çetinkaya, adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.