Fenomen Tansu Dayan'dan Oryantal Didem taklidi! Kendini baştan aşağı alüminyum folyoya sardı! "Bel fıtığı oldum"

İbrahim Tatlıses'in yılbaşı akşamı Star TV'de sunduğu İbo Show'un konukları arasında olan Oryantal Didem Kınalı, olağanüstü dans performansıyla izleyenleri büyülerken bir yandan da sosyal medyada en çok konuşulan kişi oldu.

Alışılmışın dışında kapalı bir oryantal dans kıyafeti giyen Didem'in dans performansından çok sahne kıyafeti konuşuldu. Bilinen oryantal kostümü yerine uzun kollu, boynundan ayaklarına kadar uzun bir elbise tercih eden Didem Kınalı'nın kostümü, elbisenin kumaşı ve rengiyle sosyal medyada çok sayıda eleştirel yorum aldı.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı taklitlerle fenomen olan Tansu Dayan, kendisini baştan aşağı alüminyum folyoya kaplayarak dans etti. O görüntüler takipçilerini kahkahaya boğdu.