Fenomen Ümranto bu kez güldürmedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı! "Öldürülme korkusuyla büyüdüm"
Ümranto ismiyle bilinen Ümran Avcu, katıldığı bir programda hayatına dair bilinmeyenleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
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