Fenomen Ümranto bu kez güldürmedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı! "Öldürülme korkusuyla büyüdüm"

Ümranto ismiyle bilinen Ümran Avcu, katıldığı bir programda hayatına dair bilinmeyenleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Fenomen Ümranto bu kez güldürmedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı! "Öldürülme korkusuyla büyüdüm" 1

Sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden ve yaptığı efektler ile komik gönderiler paylaşan Ümranto sevilerek takip ediliyor.

Fenomen Ümranto bu kez güldürmedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı! "Öldürülme korkusuyla büyüdüm" 2

Her yaptığıyla güldüren Ümranto bu kez Gökhan Çınar'ın Katarsis X-TRA programına konuk oldu ve hayatına dair bilinmeyenleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Küçük yaşlardan itibaren babasında şiddet gördüğünü söyleyen Ümranto "Hem fiziksel hem de psikolojik şiddet. Babam cezaevinde olduğu için babama amca, amcama da baba diyordum. Bir gün eve dönerken eşyalrın yüklendiğini gördük. Buzdolabı, çamaşır makinası falan var. Birisi taşınıyor sandık. Bizim bu fakirliğimizle gidip 20-30 bin liralık alışveriş yapma imkanımız yok. Babama soramadık da çünkü dövüyor. Annem en sonunda "artık yeter" dedi. O gün annemi o kadar dövdü ki... Komşular toplandı, biz teyzeme çıktık. Annem o gün babamın onu dövdüğü elleri öpüp eve girdi. "Kabul etmiyorum gelmesi, eğer elimi öperse girebilir" dedi, annem de dayak yediği elleri öpüp girdi. Öyle bir ömür ki çıkamıyorum içinden." dedi.

Fenomen Ümranto bu kez güldürmedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı! "Öldürülme korkusuyla büyüdüm" 3

Babasının onları öldürme korkusuyla büyüdüğünü ve bu durumun hala daha devam ettiğini söyleyerek annesini o zamanlarda korkmamaları için "Ben yanında yatıyorum, siz bazalarınızı itin kapının arkasına" dediğini söyleyerek "Ve ben bu psikolojiden çıkamıyorum, babam ölene kadar da devam edecek" ifadelerini kullandı.

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