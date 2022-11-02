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Fenomen yarışma ekranlara dönüyor! Kısmetse Olur yapımcılarından müjdeli haber! Yeni sezon için başvurular alınmaya başladı! "Kısmetse izleriz"
Televizyon ekranlarının en sevilen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur'un tekrar çekilmeye başlanacağı haberi duyulur duyulmaz sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.
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