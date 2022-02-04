Fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'nın yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında sunucu Nursel Ergin'in bazı yarışmacılar için sarf ettiği sözler dikkat çekti. Peki, Fenomen yarışma Gelinim Mutfakta Damla ve Yasemin ayrıldı mı? Diskalifiye mi oldular? Gelinim Mutfakta Damla ve Yasemin’e ne oldu, neden ayrıldı, niye yok? İşte, detaylar...

FENOMEN YARIŞMA GELİNİM MUTFAKTA DAMLA VE YASEMİN AYRILDI MI? DİSKALİFİYE Mİ OLDULAR? GELİNİM MUTFAKTA DAMLA VE YASEMİN’E NE OLDU, NEDEN AYRILDI, NİYE YOK?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Yasemin'in 560. bölümü yayınlanan yeni fragmanında Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in açıklamalarına göre artık Gelinim Mutfakta'da olmayacağı ve ayrılma sebebinin de yeni bölümde açıklanacağı ifade edildi.

Fragmanda Nursel Ergin, "Biz dün gece çok enteresan üst üste haberler aldık. Bugün 5 tane altın bilezik kazanacaktı bir gelinimiz. Final gününde gördüğünüz gibi 2 yarışmacım birden yok. Dün geceden beri gerçekten bunun stresini yaşıyoruz. Gerçekten çok endişelendik ve üzülerek söylemek istiyorum ki Damla artık Gelinim Mutfakta yok. Yasemin Gelinim Mutfakta macerasını bırakmak zorunda kalarak... Sebebi de şu..." şeklinde konuştu.

Gelinim Mutfakta'da Yasemin'in ayrılma nedeni yarınki yeni bölümde belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA YASEMİN KİMDİR?

Yeni haftanın, yeni yarışmacısı iddiası ile gelinleri tedirgin etmeye çalışıyor. Yarışmanın gediklisi hale gelen gelinler ise, onun bu söylemlerine gülüp geçiyorlar. Gelinim Mutfakta Yasemin aslen İzmirli olan Yasemin 3 çocuk annesi ve 11 yıllık evlidir.

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GELİNİM MUTFAKTA DAMLA SAÇIKARA KİMDİR?

Damla Saçıkara, 10 Aralık Cuma günü elenen Pınar Zaloğlu'nun yerine yarışmaya dahil olan isim oldu. 2001 yılında doğan Gelinim Mutfakta yarışmacısı Damla aslen Amasyalıdır. Nişanlı ile 4 yıldır sevgili olan Damla Saçıkara 4 Temmuz tarihinde evleneceğini belirtti. Kendisine güvenen Damla Saçıkara'nın kayınvalidesi Nuray hanımdır. Yöresel yemekleri çok iyi biliyor.