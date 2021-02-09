Fenomenlere kötü haber! Geriye dönük vergi soruşturması başladı

Google Ireland'ın Türkiye'deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler kapsamında yapılacak vergilendirme kararı ise birçok kişi tarafından tartışma konusu oldu.

GELİRLER HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINI HAREKETE GEÇİRDİ

Başta YouTube olmak üzere sosyal medyada içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı.

SOSYAL MEDYADA NASIL KAZANÇ ELDE EDİLİYOR

Abone sayısı 1000'den fazla olan kişilerin YouTube'a yüklenen içerik videoları, 4 bin saat izlenme sınırını aşmasının ardından reklam veriliyor. İzlenen videoları sahibi ise izlenme sayısına göre bu reklamlardan para kazanıyor.

KANUNDA NET BİR HÜKÜM YOK

Gelir Vergisi Kanunu'nda bu yolla elde edilen gelire ilişkin net bir hüküm yer almadığı için YouTuber'lar, Gelir İdaresi'ne başvurarak elde ettikleri gelirin vergiye tabi olup olmadığını sormaya başladı.

TİCARİ KAZANÇ VERGİYE DAHİL

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. maddesi uyarınca, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek, elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu cevabı verildi.