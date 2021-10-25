Fenomenolojik ne demek, TDK'ya göre Fenomenolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fenomenolojik ne demek? Fenomenolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fenomenolojik kelimesi. Peki fenomenolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fenomenolojik nedir, fenomenolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FENOMENOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fenomenolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fenomenolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fenomenolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görüngü bilimsel

- Olay bilimsel

