Fent ne demek, TDK'ya göre Fent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fent ne demek? Fent TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fent kelimesi. Peki fent ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fent nedir, fent kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FENT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fent kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fent kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre fent kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düzen, hile



FENT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- fent çevirmek

