Fer ne demek, TDK'ya göre Fer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fer ne demek? Fer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fer kelimesi. Peki fer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fer nedir, fer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fer kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre fer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parlaklık, aydınlık

- Canlılık

- Güç, kuvvet



FER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Otuz yaşıma gelmeden gözlerimin feri sönmüştü.



FER KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kerli ferli

