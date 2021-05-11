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Ferah isminin anlamı nedir, Ferah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ferah ismi; sevinç, mutluluk, saadet anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Ferah isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ferah isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ferah isminin anlamı nedir, Ferah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ferah isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ferah ismi ne demek, Ferah ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ferah isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ferah İsminin anlamı nedir? TDK Ferah anlamı:

Ferah ismi TDK'da; Kalp, gönül, iç vb.nin sıkıntısız, tasasız olma durumu; bol, geniş; havadar, aydınlık, iç açıcı olmak üzere 3 farklı şekilde tanımlanmaktadır.

Ferah İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ferah ismi Kuran'da geçmemektedir. 

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Ferah isminin kökeni:

Ferah ismi Arapça-Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Ferah ismi 4282 kişi tarfından kullanılmaktadır.

Ferah isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Ferah isminin rengi:

Mor

Ferah ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Ferah isminin Harf Analizi Nedir ?

Ferah ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

Ferah isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ferah ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

E : 6

R : 21

A : 1

H : 10

= 45 Ferah İsminin Numeroloji Toplamı 45’dir.

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Ferah isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ferah ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ferah isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6   E: 5   R: 9   A: 1   H: 8 = 29

2 9 = 11 Kader sayısıdır

Ferah isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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