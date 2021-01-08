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Ferah Zeydan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ferah Zeydan cinsiyeti

Ferah Zeydan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? X Faktör yarışma programıyla adını duyuran Ferah Zeydan, bugün en çok araştırılan isimler arasına girdi. Verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Ferah Zeydan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ferah Zeydan cinsiyeti

Ferah Zeydan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ferah Zeydan cinsiyeti

Ferah Zeydan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Soruları bugün en çok aratılan konular arasında yer aldı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Peki Ferah Zeydan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ferah Zeydan cinsiyeti ne?

Ferah Zeydan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ferah Zeydan cinsiyeti

FERAH ZEYDAN KİMDİR?

Zeydan, 20 Şubat 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 2 abisi bulunan genç şarkıcı, ilkokul yıllarında sesinin güzel olduğu müzik öğretmeni tarafından keşfedildi. Gitar kursuna katılma hayali vardı ve yıllar sonra okulda açılan gitar kursuna yazıldı. Mersin'de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.

Sokak müzisyenliği yapan Zeydan, neredeyse tüm Mersin halkı tarafından tanınıyor. Star TV ekranlarında yayımlanan X Faktör Star Işığı programa katıldı ve sesi ile dikkat çekti. Sinan Akçıl ile beraber 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' şarkılarıyla da son dönemde adından söz ettirmişti.

Ferah Zeydan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ferah Zeydan cinsiyeti

Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla beğeni toplayan genç şarkıcı Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo verdi.

Geçtiğimiz sene bıçak altına yatan Ferah Zeydan, midesinin bir kısmını aldırıp, sıkı bir diyet uyguladıktan sonra kendi deyimiyle hayata yeniden döndü.

Sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisinin Ferah Zeydan olduğunu ispat etmek için hayli çaba gösterdiğini dile getiren şarkıcı, yeni haliyle çok mutlu olduğunu ifade etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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