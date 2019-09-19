Feray Şahin, ölüm yıl dönümünde Mersin’de anıldı

Mersin'de 23 yaşındayken evinde polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Feray Şahin, ölümünün 3. yılında anıldı. Feray Şahin Parkı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğinde, kadın cinayetlerine tepki gösterildi. Baba Bekir Şahin, "Biz genç bir kızımızı kaybettik, diğer analar kaybetmesin, başka Feray'lar ölmesin istiyoruz" dedi.

Toros Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin, 19 Eylül 2017 tarihinde, merkez Mezitli ilçesindeki evinde polis memuru Fatih Burak A.'nın tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetmiş, polis memuru olayın kazara olduğunu ileri sürse de savcılık "kasten öldürme" iddiasıyla dava açmıştı. Sanık polis memuru Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaların sonucunda, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklu yargılanan sanık hakkında mahkeme, yargılama süresince olayın kazara olduğunu savunan sanığa yurt dışı yasağı getirerek tahliye kararı vermişti. Duruşmaların tamamlanmasının ardından polis memuru hakkında soruşturma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, sanığı meslekten ihraç etti.

"Başka Feray'lar ölmesin istiyoruz"

Feray Şahin'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Mezitli ilçesinde bulunan Feray Şahin Parkı'nda anma programı düzenlendi. Şahin ailesine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Mersin Kadın Platformu üyeleri de destek verdi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte konuşan baba Bekir Şahin, acılarını paylaşan herkese teşekkür ederek, "Kızımız bildiğiniz gibi üniversite son sınıf öğrencisiydi. Ancak hayatımızda hiç görmediğimiz, tanımadığımız birisi tarafından öldürüldü. Polis, gösterilen tepkiler üzerine meslekten ihraç edildi. Bu tabi yetmez. Tabi gencecik, savunmasız, masum bir kızı öldürmenin cezası 5 yıl 3 ay gibi düşük bir şey olamaz. Feray kızımız da aslında "öldürülen 147. kadın olmak istemiyoruz" demişti ama maalesef o da bu cinayetlere kurban gitti. O günden bu güne kadar da kadın cinayetleri devam ediyor. Biz genç bir kızımızı kaybettik, diğer analar kaybetmesin, başka Feray'lar ölmesin istiyoruz. Bu cinayetler bir son bulsun istiyoruz. Ödül gibi cezalar artık verilmesin" diye konuştu.

Mersin Kadın Platformu adına konuşan Ayşe Bezeğiş de kadın cinayetlerine gereken cezanın verilmemesinin bu tür olayları arttırdığını savundu. Feray'ın katil zanlısını kimsenin tanımadığını söyleyen Bezeğiş, "Katil, mahkemeye bu yönde tek bir tanık bile sunmazken bir de arkadaş oldukları yönünde beyan verdi. Ancak tanımak, arkadaş olmak bir kadını öldürmenin gerekçesi asla olamaz. Katil zanlısı dava sürecinde de cinayeti işledikten sonra delillerin önemli kısmını yok ederken, cinayete kaza süsü vererek mahkemeyi yalanlarıyla yönlendirdi. Takım elbiseli, kravatlı olarak duruşmaya gelen katile, mahkemenin verdiği ödül gibi ceza katili cesaretlendirirken, aileyi bir kez daha öldürdü. Verilen karar sonrası katil zanlısı 1 buçuk yıl cezaevinde kaldığı göz önünde bulundurularak Ocak 2019 tarihinden şartlı olarak salıverildi. Feray'ın dosyası şubat ayından bu yana Yargıtay'da ve bizler sanık gerekli cezayı alana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. İnsan öldürmenin nasıl iyi hali oluyor? Kadın cinayetlerini önleyici politikalar geliştirilsin ve şiddeti önlemeye dair var olan yasalar uygulansın. Bizler yaşamak istiyoruz. Kadınlar hayatı istiyor. Yeter artık Feray'lar ölmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA