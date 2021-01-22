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  3. Ferdane Kurt'u katili cinayetin ardından labirent taktiğiyle kaçmış!

Ferdane Kurt'u katili cinayetin ardından labirent taktiğiyle kaçmış!

İstanbul Bayrampaşa’daki bir otelde boğularak öldürülen Ferdane Kurt'un katil zanlısı 10 günlük kaçışın ardından saklandığı tekstil atölyesinde kıskıvrak yakalandı. Müge Anlı bugünkü canlı yayında katil Cemil Yar'ın 10 günlük kaçış öyküsünü anlattı.

Ferdane Kurt'u katili cinayetin ardından labirent taktiğiyle kaçmış!

Bayrampaşa'da 12 Ocak günü işlenen kadın cinayeti Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 3 yaşındaki oğlu ile kaldığı otelde Cemil Yar tarafından iple boğularak öldürülen Ferdane Kurt'un büyük oğlu Can Bozkurt Müge Anlı'ya çıkarak katilin bulunmasını istemişti. 10 gün boyunca saklanan Cemil Yar, fotoğrafları günlerce Müge Anlı'nın programında ekranlara verilince daha fazla kaçamadı. 

AYNI SEMTTE YAKALANDI

Müge Anlı yakalanan katil zanlısının adliyeye sevk edildiği bilgisini paylaştı. Anlı canlı yayında katil zanlısının 10 günlük kaçış öyküsündeki detaylarını anlattı. Fotoğrafının ekrana gelmesinin ardından kaçışını daha fazla sürdüremeyen zanlı C.Y., Başakşehir’de saklanmaya çalıştığı tekstil atölyesinde kıskıvrak yakalandı. Müge Anlı, sorguda suçunu itiraf eden katil zanlısı C.Y.’nin İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkışını canlı ekrana getirdi.

Ferdane Kurt'u katili cinayettin ardından labirent taktiğiyle kaçmış!

CİNAYETİ KISKANÇLIKTAN İŞLEMİŞ

Ferdane Kurt’un iki haftadır otelde kaldığına dikkat çeken Müge Anlı, 37 yaşındaki katil zanlısı C.Y.’nin emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık yüzünden işlendiğini söylediğini aktardı.

Ferdane Kurt'u katili cinayettin ardından labirent taktiğiyle kaçmış!

LABİRENT TAKTİĞİ İLE KAÇMIŞ

Anlı’nın anlattıklarına göre günlerce hiç kimseyle temasa geçmediği gibi cep telefonu da kullanmayan katil zanlısının, Bayrampaşa’daki otelden ayrıldıktan metroya binerek Yenikapı’ya, oradan da ters istikametteki Şirinevler’e daha sonra otobüsle Yenibosna’ya gittiği tespit edildi. Yenibosna’da minibüse binen zanlı, Güvercintepe yönüne giderken yolda inip aynı güzergahta arkadan gelen başka bir minibüse daha binerek labirent taktiği ile yolculuk ettiği ortaya çıktı.

Ferdane Kurt'u katili cinayettin ardından labirent taktiğiyle kaçmış!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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