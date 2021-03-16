Ferdane Kurt'u öldüren katilin cinayetten önce kameraları bozduğu ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa’da kaldığı otelde iple boğularak öldürülen 43 yaşındaki Ferdane Kurt’un katil zanlısı Cemil Yar için iddianame hazırlandı. İddianamede katil için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Cemil Yar'ın cinayeti tasarlayarak işlediği öğrenildi.

38 yaşındaki katil zanlısı otelin bazı kameralarını 4 gün önceden bozduğu, bazı kameralarının da yönünü değiştirdiği ortaya çıktı.

Ferdane Kurt'u katili cinayetin ardından labirent taktiğiyle kaçmış!

NE OLMUŞTU?

Cemil Yar, yaklaşık 3 aydır söz konusu otelde kaldığını, Ferdane' nin kendisine ev tutma teklifi sunduğunu ancak kabul etmediğini söyledi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 2011 ve 2012 yıllarında 4 sefer yatış yaptığını ama teşhis konusunda herhangi bir raporunun olmadığı belirlenen Yar, olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını öne sürdü. Zanlı, olayı tasarlamadığını, otel kameralarını Ferdane' nin kendisine otelde laf söz olmasın demesi üzerine kendi bulunduğu kattaki ve Ferdane' nin bulunduğu kattaki kameraları kırdığını iddia etti.